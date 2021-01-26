В Одессе буйный мужчина с мечом в руках устроил дебош в подъезде жилого дома

Происшествие случилось в ночь на 26 января на улице Левитана на поселке Таирово, передает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-службы патрульной полиции.

Так, к патрульным обратились встревоженные жители и сообщили о агрессивном мужчине, который, вооружившись «катаной» и «заточкой», крушил все на нескольких этажах. Чтобы не контактировать с нарушителем, одесситы закрылись в квартирах и не выходили из них.

Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили на одиннадцатом этаже дома агрессивного человека с мечом и ножом в руках. Мужчина имел признаки наркотического опьянения и вел себя крайне буйно.

Копы попросили неадеквата бросить оружие и успокоиться, однако он не реагировал, поэтому инспекторам пришлось применить физическую силу и наручники, чтобы задержать хулигана.

Напомним, что ранее на поселке Таирово 30-летний мужчина под действием наркотиков обезглавил родного отца и ходил с отрезанной головой по улице, а также вспорол ему живот и выпотрошил внутренние органы.

При задержании душегуб выкрикивал, что он Бог, но люди забыли поклоняться ему, а в его доме полицейские обнаружили пакеты с синтетическими наркотиками.

Знакомые неадеквата рассказали, что тот мог долгое время стоять на одном месте и бормотать какие-то слова. Несколько последних месяцев он был безработным. Мужчину, увольняли из отелей из-за неадекватного поведения и употребления наркотиков.

Позже на суде во время избрания меры присечения одессит раскаялся в содеянном, заявив, что сам себя накрутил.

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