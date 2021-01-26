В центре Одессы вспыхнул пожар в старинном жилом доме

О ЧП на улице Новосельского, 17 сначала сообщили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net

Они рассказали, что из горящей квартиры вынесли мужчину с ожогами. Пострадавший в очень тяжелом состоянии.

«Его старались спасти в реанимации, но похоже он умер», - сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо».

Информации о пожаре подтвердили в пресс-службе областного ГСЧС, сообщив подробности.

По данным спасателей, 26 января в 10:12 поступил вызов о задымлении квартиры на третьем этаже трехэтажного дома на улице Новосельского, 17. Там загорелись домашние вещи на площади 15 кв м. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь в 10:39.

При пожаре пострадал мужчина, личные данные которого сейчас устанавливаются. На скорой помощи его увезли в больницу.

На месте инцидента работали 27 пожарных и семь спецмашин. Причины возгорания устанавливаются.

До этого мы сообщали о еще одном пожаре в Одессе. В этот раз горела городская больница, в которой лежат пациенты с коронавирусом.

Ранним утром во вторник, 26 января, в больнице водников началось возгорание на втором этаже лечебного корпуса «Одесского областного клинического медицинского центра».

Спасатели были автоматически направлены по повышенному номеру вызова.

Прибыв на место ЧП они увидели, что источником огня стало подсобное помещении на 2-м этаже корпуса. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. за 20 минут и выпустили дым.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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