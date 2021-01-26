Непогода, которая надвигается на Одесскую область внесла коррективы в работу учебных заведений
Как сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 27 января по Одессе и Одесской области ожидаются обильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель, ветер северный, 15-20 метров в секунду.
В связи с ухудшением погодных условий руководство города Арциза приняло решение не подвергать детей опасности и закрыть школы и детские сады на сутки.
Об этом сообщил в ходе сессии местного совета глава Арцизской ОТГ.
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Отметим, что по прогнозу синоптиков во вторник, 26 января, весь день в Одессе будет облачным. Днем ожидается мелкий дождь, который вечером перейдет в мокрый снег. Также ожидается усиление скорости ветра до 15-24 метров в секунду. К вечеру похолодает, столики термометров опустятся до нуля градусов.
Также мы сообщали, что из учебного заведения в Одессе эвакуировали около тысячи человек по причине возможного взрыва.
Анонимы решили сорвать учебный процесс в школе №17, что на улице Махачкалинской на поселке Котовского.
Во вторник, 26 января в 10:25 пришло электронное сообщении о минировании этой школы.
На место сразу съехались взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
Из здания школы эвакуировали 980 детей и 116 сотрудников.
Напомним, что Непогода натворила бед в Одессе, повалены деревья и парализовано движение транспорта: кадры ЧП
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