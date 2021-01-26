Непогода, которая надвигается на Одесскую область внесла коррективы в работу учебных заведений

Как сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 27 января по Одессе и Одесской области ожидаются обильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель, ветер северный, 15-20 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий руководство города Арциза приняло решение не подвергать детей опасности и закрыть школы и детские сады на сутки.

Об этом сообщил в ходе сессии местного совета глава Арцизской ОТГ.

Отметим, что по прогнозу синоптиков во вторник, 26 января, весь день в Одессе будет облачным. Днем ожидается мелкий дождь, который вечером перейдет в мокрый снег. Также ожидается усиление скорости ветра до 15-24 метров в секунду. К вечеру похолодает, столики термометров опустятся до нуля градусов.

Также мы сообщали, что из учебного заведения в Одессе эвакуировали около тысячи человек по причине возможного взрыва.

Анонимы решили сорвать учебный процесс в школе №17, что на улице Махачкалинской на поселке Котовского.

Во вторник, 26 января в 10:25 пришло электронное сообщении о минировании этой школы.

На место сразу съехались взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Из здания школы эвакуировали 980 детей и 116 сотрудников.

Напомним, что Непогода натворила бед в Одессе, повалены деревья и парализовано движение транспорта: кадры ЧП

Как сообщала Politeka, зима вернется в Одессу: снег, метель и мороз, объявлено штормовое предупреждение

Также Politeka писала, стихия не на шутку разбушевалась в Одессе: появилось видео ЧП