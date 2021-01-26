Под Одессой средь бела дня неизвестные живодеры застрелили собак

О вопиющем инциденте рассказали зоозащитники из организации Animal Sos Odessa обнародовав страшные кадры с места, передает Politeka.net

Убийство произошло в селе Старые Шомполы Лиманского района Одесской области.

По словам волонтеров, две собаки, которых застрелили были безопасны для людей, их курировали местные волонтеры.

Одно из раненных животных сумело прийти к дому своего куратора и скончалось у нее на руках.

На место выехали не только зоозащитники, но и Нацкорпус. Также была вызвана полиция. Полицейские забрали трупы животных на экспертизу.

Пользователи в соцсетях с ужасом комментируют уничтожение животных.

"Бедные собанечки, как жалко их, тот, кто это сделал должен ответить за это по полной",



"Это разве государство?Беспредел и беззаконие везде и во всем", " Уму непостижимо, ублюдки развлекаются! Спасибо, что взялись за это дело!", " Боже мой, куда катится мир? Спасибо неравнодушным людям. Так хочется взять и пристрелить таких людей, кто их воспитал и кого они воспитают?", - пишут в сети.

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Массовое отравление животных зафиксировали на днях в дачном кооперативе возле Хаджибейского лимана.

Как рассказали местные жители, собаки мирно уживались с людьми, были дружелюбными и никого не трогали. Один из мужчин заботился о животных — кормил их, у собак были свои будки. Теперь местный житель планирует написать заявление в полицию.

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