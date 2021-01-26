Под Одессой средь бела дня неизвестные живодеры застрелили собак
О вопиющем инциденте рассказали зоозащитники из организации Animal Sos Odessa
Убийство произошло в селе Старые Шомполы Лиманского района Одесской области.
По словам волонтеров, две собаки, которых застрелили были безопасны для людей, их курировали местные волонтеры.
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Одно из раненных животных сумело прийти к дому своего куратора и скончалось у нее на руках.
На место выехали не только зоозащитники, но и Нацкорпус. Также была вызвана полиция. Полицейские забрали трупы животных на экспертизу.
Пользователи в соцсетях с ужасом комментируют уничтожение животных.
"Бедные собанечки, как жалко их, тот, кто это сделал должен ответить за это по полной",
"Это разве государство?Беспредел и беззаконие везде и во всем", " Уму непостижимо, ублюдки развлекаются! Спасибо, что взялись за это дело!", " Боже мой, куда катится мир? Спасибо неравнодушным людям. Так хочется взять и пристрелить таких людей, кто их воспитал и кого они воспитают?", - пишут в сети.
До этого мы сообщали, что под Одессой неизвестные погубили десяток собак
Массовое отравление животных зафиксировали на днях в дачном кооперативе возле Хаджибейского лимана.
Как рассказали местные жители, собаки мирно уживались с людьми, были дружелюбными и никого не трогали. Один из мужчин заботился о животных — кормил их, у собак были свои будки. Теперь местный житель планирует написать заявление в полицию.
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