В Одессе подростки затеяли стрельбу на детской площадке
Происшествие случилось в Измаиле. Несовершеннолетними уже занимается полиция.
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Оба подростка пришли на детскую площадку и один из них начал без причины цепляться к двум парням 13-ти и 14-ти лет, которые занимались спортом. Он выстрелил несколько раз из пневматического оружия и убежал вместе с товарищем.
Пострадавшие получили ранения от металлических шариков, которыми стрелял 14-летний преступник, в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались.
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Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города.
До этого мы сообщали, что в Одесской области несовершеннолетняя ограбила пожилую женщину на остановке общественного транспорта.
Кража произошла в Белгород-Днестровском.
Так, 65-летняя женщина на несколько минут оставила без присмотра сумку с мобильным телефоном, личными вещами и банковскими карточками.
В этот момент мимо проходила 15-летняя девочка, которая схватила вещи и ушла.
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