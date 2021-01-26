В Одессе подростки затеяли стрельбу на детской площадке



Происшествие случилось в Измаиле. Несовершеннолетними уже занимается полиция.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, 15-летний мальчик приобрел в интернете пневматическое оружие, а затем передал его своему 14-летнему приятелю.

Оба подростка пришли на детскую площадку и один из них начал без причины цепляться к двум парням 13-ти и 14-ти лет, которые занимались спортом. Он выстрелил несколько раз из пневматического оружия и убежал вместе с товарищем.

Пострадавшие получили ранения от металлических шариков, которыми стрелял 14-летний преступник, в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались.

Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города.

До этого мы сообщали, что в Одесской области несовершеннолетняя ограбила пожилую женщину на остановке общественного транспорта.

Кража произошла в Белгород-Днестровском.

Так, 65-летняя женщина на несколько минут оставила без присмотра сумку с мобильным телефоном, личными вещами и банковскими карточками.

В этот момент мимо проходила 15-летняя девочка, которая схватила вещи и ушла.

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