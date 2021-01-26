В Одессе перекроют движение на одной из улиц, в связи с этим введены изменения в работе маршруток

Об этом сообщают на сайте горсовета, передает Politeka.net

Так, с 30 января в Одессе перекроют движение по улице Водопроводной около Старосенной площади. Это связано со вторым этапом реконструкции Новощепного Ряда.

В департаменте транспорта обнародовали карты объезда и сообщили о том, как теперь будут курсировать маршрутки и автобусы.

автобусные маршруты №№ 117, 149, 220А:

• в направлении движения к 1-й ст. Люстдорфской дороги - от ул. Екатерининской на ул. Пантелеймоновскую, ул. Старопортофранковскую, ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршрутам;

автобусные маршруты №№ 128, 201, 202:

• в направлении движения к ул. Старосенной - от ул. Водопроводной, на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Краснова, ул. Артиллерийскую, ул. Водопроводную (правый поворот), пл. Старосенную и далее по маршрутам;

автобусный маршрут № 214:

• в направлении движения к 1-й ст. Люстдорфской дороги - от ул. Старопортофранковской на ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршруту;

автобусный маршрут № 121:

• в направлении движения к ТЦ "Метро" - от ул. Преображенской на ул. Пантелеймоновскую, ул. Старопортофранковскую, ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршруту;

автобусный маршрут № 237:

• в направлении движения к Куликову полю - от ул. Ришельевской на ул. М. Арнаутскую, ул. Гимназическую, Итальянский бульвар (конечная остановка автобусного маршрута № 190);

• в направлении движения к ул. Агрономической - от Итальянского бульвара на привокзальную площадь и далее по маршруту.

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