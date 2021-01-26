В Одессе порывистый ветре повалил дерево на крышу жилого дома
Происшествие случилось на улице Палубной во время вчерашней непогоды, пишет местное издание
Как рассказали очевидцы, рухнувшее дерево задело и порвало провода, а также повредило крышу частного дома.
К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники коммунальных служб обесточили оборванные провода, а также распилили рухнувшее дерево.
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Ранее мы сообщали, что из-за сильного порывистого ветра, который бушевал 25 января в Одессе, падали деревья и крупные ветки во всех районах города.
Аварийные ситуации зафиксировали по адресам: ул. Ольгиевская, 25, ул. Троицкая, 21, дендропарк Победы, ул. Софиевская, 8, ул. Филатова (угол ул. Космонавтов) и ул. Макаренко.
Также стало известно, что одно из деревьев упало на контактную сеть трамвая на Известковой улице. В результате, была приостановлена работа маршрута №20.
Еще ранее мы писали, что сильный порывистый ветер повалил дерево в Одессе, чуть не придавив авто с пассажирами.
Происшествие зафиксировали около Дома мебели, что на площади Бориса Деревянко. Там огромный тополь повредил один из припаркованных автомобилей и чуть не зацепило едущее авто, внутри которого находились люди.
К большому счастью, автомобиль успел отъехать.
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