В Одессе порывистый ветре повалил дерево на крышу жилого дома

Происшествие случилось на улице Палубной во время вчерашней непогоды, пишет местное издание odessa.online

Как рассказали очевидцы, рухнувшее дерево задело и порвало провода, а также повредило крышу частного дома.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники коммунальных служб обесточили оборванные провода, а также распилили рухнувшее дерево.

Ранее мы сообщали, что из-за сильного порывистого ветра, который бушевал 25 января в Одессе, падали деревья и крупные ветки во всех районах города.

Аварийные ситуации зафиксировали по адресам: ул. Ольгиевская, 25, ул. Троицкая, 21, дендропарк Победы, ул. Софиевская, 8, ул. Филатова (угол ул. Космонавтов) и ул. Макаренко.

Также стало известно, что одно из деревьев упало на контактную сеть трамвая на Известковой улице. В результате, была приостановлена работа маршрута №20.

Еще ранее мы писали, что сильный порывистый ветер повалил дерево в Одессе, чуть не придавив авто с пассажирами.

Происшествие зафиксировали около Дома мебели, что на площади Бориса Деревянко. Там огромный тополь повредил один из припаркованных автомобилей и чуть не зацепило едущее авто, внутри которого находились люди.

К большому счастью, автомобиль успел отъехать.

Напомним, что погода в Одессе резко изменится, появился новый прогноз: "снег и сильный ветер"

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