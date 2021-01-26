В среду, 27 января в Одессе и области осложняться погодные условия, в связи с чем жителей призывают без надобности не выходить из дома
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, весь день в Одессе прогнозируются обильные осадки. Налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель.
Будет дуть сильный северный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура понизится, ночью до -1, днем 0-1 градус, передает Politeka.net
По одесской области будет облачно. Ночью осадки, местами значительные, днем значительные, преимущественно в виде дождя и
мокрого снега. Налипание мокрого снега гололед, гололедица, метель.
Ветер северный, 15-20 метров в секунду. Температура ночью и днем от 3°С мороза до 2°С тепла.
Стоит сказать, что гололедица на автодорогах в ночное и утреннее время могут спровоцировать аварийные ситуации, поэтому спасатели обращаются к водителям и пешеходам быть предельно осторожными и неуклонно соблюдать правила безопасности на автодорогах.
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Также во время сложных зимних условий жителям советуют воздержаться от поездок и без надобности не выходить на улицу. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.
Ранее мы сообщали, что в Одессе порывистый ветре повалил дерево на крышу жилого дома
Происшествие случилось на улице Палубной во время непогоды.
Как рассказали очевидцы, рухнувшее дерево задело и порвало провода, а также повредило крышу частного дома.
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