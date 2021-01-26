Из дома лучше не выходить!

В среду, 27 января в Одессе и области осложняться погодные условия, в связи с чем жителей призывают без надобности не выходить из дома

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, весь день в Одессе прогнозируются обильные осадки. Налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель.

Будет дуть сильный северный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура понизится, ночью до -1, днем 0-1 градус, передает Politeka.net

По одесской области будет облачно. Ночью осадки, местами значительные, днем ​​значительные, преимущественно в виде дождя и

мокрого снега. Налипание мокрого снега гололед, гололедица, метель.

Ветер северный, 15-20 метров в секунду. Температура ночью и днем ​​от 3°С мороза до 2°С тепла.

Стоит сказать, что гололедица на автодорогах в ночное и утреннее время могут спровоцировать аварийные ситуации, поэтому спасатели обращаются к водителям и пешеходам быть предельно осторожными и неуклонно соблюдать правила безопасности на автодорогах.

Также во время сложных зимних условий жителям советуют воздержаться от поездок и без надобности не выходить на улицу. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Ранее мы сообщали, что в Одессе порывистый ветре повалил дерево на крышу жилого дома

Происшествие случилось на улице Палубной во время непогоды.

Как рассказали очевидцы, рухнувшее дерево задело и порвало провода, а также повредило крышу частного дома.

Напомним, что погода в Одессе резко изменится, появился новый прогноз: "снег и сильный ветер"

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