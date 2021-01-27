Одессу накрыл снегопад, который продолжается с 26 января



По состоянию на утро 27 января высота снежного покрова уже достигла 5-6 см, передает Politeka.net.



На дорогах города серьезных пробок нет, но движение транспорта затруднено.

Сотрудники жилкоммунсервисов проводят расчистку тротуаров и посыпку песчасно-соляной смесью.

По данным Укргидромедцентра температура воздуха упадет до 1..-1 градуса во всех южных регионах Украины, а снег будет продолжаться в Одессе на протяжении дня, ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков.



Жителей города просят не покидать без лишней надобности свои дома, не пользоваться без крайней нужды личным автотранспортом, не оставлять свои авто вдоль дорог, так как это может помешать работе спецтехники.

Судя по кадрам, опубликованными местными пабликами, непогода уже успела наделать беды.





По данным синоптиков, такая погода будет сохраняться до пятницы 29 января, поэтому при планировании дороги на дальние расстояния это следует учитывать. Полицейские просят водителей быть внимательнымина дорогах и не превышать скорость.



Напомним, что непогода натворила бед в Одессе, повалены деревья и парализовано движение транспорта: кадры ЧП

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