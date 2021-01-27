Очередное ДТП произошло в Одесской области из-за непогоды

В частности, как сообщает Телеграм-канал "Ху*вая Одесса" на дороге Одесса-Южный водитель слетел с дороги в кюват.

Судя по снимкам, которые были опубликованы на канале, машина перевернулась на бок, при этом дверцы кузова открылись в результате удара авто о землю.

Возможной причиной аварии мог стать густой туман, окутавший ночью трассы и города региона, а также скользкая дорога. Также на снимке можно увидеть полицейскую машину, которая стоит рядом с местом ДТП. Судя по всему полиция уже работает на месте происшествия, чтобы установить причину аварии.

В сообщении канала предупредили, что в ближайшие три часа в Одессе должно выпасть свыше месячной нормы снега, присвоен оранжевый уровень опасности.

На данный момент выпало 42 мм снега, что составляет среднемесячную норму осадков. В ближайшие 3 часа, по прогнозам синоптиков, ожидается до 50 мм снега, что превышает месячную норму осадков.

Также ранее сообщалось, что в Одессе произошло два ДТП, в которых погибли и пострадали люди.

Так, рано утром на улице Богдана Хмельницкого автомобиль столкнулся с деревом. Вследствие аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. По прибытию к месту вызова спасатели с использованием специального оборудования изъяли из поврежденного автомобиля водителя без признаков жизни.

Напомним, что на Одесчине полицейский сел пьяным за руль и задавил пешехода: был объявлен план-перехват.

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.