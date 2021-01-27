В Одессе предлагают сократить рабочий день из-за ухудшения погоды

В частности, на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета 27 января мэр города Геннадий Труханов обратился к руководителям предприятий и организаций, чтобы те отпустили домой своих работников раньше, насколько это возможно.

Об этом сообщает Depo.Одеса.

Мэр объяснил свою просьбу тем, что из-за увеличения количества осадков техника не справляется со снежными метелями. Расчищать дороги в час пик будет сложнее, ведь прогнозируется большая загруженность дорог. Поэтому мэрия рекомендует предприятиям Одессы сократить 27 января рабочий день.

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Напомним, что в ближайшие часы в Одессе должно выпасть свыше месячной нормы снега, присвоен оранжевый уровень опасности.

На данный момент выпало 42 мм снега, что составляет среднемесячную норму осадков. В ближайшие 3 часа, по прогнозам синоптиков, ожидается до 50 мм снега, что превышает месячную норму осадков.

снег, метель, ветер, шквалы

Также ранее сообщалось, что на Одесчине без света остались больше 40 населенных пунктов. Причиной этому стали выпавшие осадки в виде снега.

Больше всего отключений электроэнергии — в Одесском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.

Напомним, что на Одесчине полицейский сел пьяным за руль и задавил пешехода: был объявлен план-перехват.

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.