В Одессе предлагают сократить рабочий день из-за ухудшения погоды

В частности, на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета 27 января мэр города Геннадий Труханов обратился к руководителям предприятий и организаций, чтобы те отпустили домой своих работников раньше, насколько это возможно.

Об этом сообщает Depo.Одеса.

Мэр объяснил свою просьбу тем, что из-за увеличения количества осадков техника не справляется со снежными метелями. Расчищать дороги в час пик будет сложнее, ведь прогнозируется большая загруженность дорог. Поэтому мэрия рекомендует предприятиям Одессы сократить 27 января рабочий день.

Напомним, что в ближайшие часы в Одессе должно выпасть свыше месячной нормы снега, присвоен оранжевый уровень опасности.

На данный момент выпало 42 мм снега, что составляет среднемесячную норму осадков. В ближайшие 3 часа, по прогнозам синоптиков, ожидается до 50 мм снега, что превышает месячную норму осадков.

Также ранее сообщалось, что на Одесчине без света остались больше 40 населенных пунктов. Причиной этому стали выпавшие осадки в виде снега.

Больше всего отключений электроэнергии — в Одесском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.

Напомним, что на Одесчине полицейский сел пьяным за руль и задавил пешехода: был объявлен план-перехват.

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.