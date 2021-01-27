На Одесчине ликвидировали последний памятник Ленину в Украине

Как передает Politeka.net, об этом сообщил соучредитель проектов "Декомунизация.Украина" и "Мова.Харків" Вадим Поздняков на своей страничке в Facebook.

"Последний памятник Ленину на территории Украины повержен! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Всех поздравляем!", - говорится в сообщении под постом.

Напомним, закон о деккомунизации был принят 21 мая 2015 года. Коммунизм приравняли к нацизму и было принято решение рассекретить архивы КГБ, переименовать населенные пункты, отдать должное ветеранам повстанческой и народной армии, а также убрать коммунистических идолов из городов и поселков.

Ранее мы сообщали, что в одном из сел на Одесчине отказались демонтировать коммунистическую символику.

Речь идет о постаменте с серпом и молотом, который находится на въезде в село Вишневое Татарбунарского района.

Общественники направили в райгосадминистрацию обращение с просьбой о демонтаже советской символики согласно закону о деккомунизации.

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В ответе местные власти сообщили, что к установлению постамента приложил руку местный художник и мастер в знак восстановления страны после голодомора и Второй мировой войны.

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