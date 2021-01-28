Самая настоящая снежная буря, которая вторые сутки бушует в Одессе, натворила много бед по всему городу

Больше всего от нее страдают деревья, которые покрылись льдом и не выдерживают нагрузки, однако, как оказалось, падают не только деревья, но и столбы, а также светофоры. Соответствующее видео разместил телеграм-канал «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскольте страницу до конца)

«Уже падают светофоры, столбы, фонари, некоторые улицы превратились в речки, , оборваны провода, люди сидят без света, на трассах застряли автобусы с детьми и фуры», - говорится в публикации.

По последним данным, из-за ветра и дополнительной нагрузки в виде мокрого снега упало 500 деревьев, падающие ветки и деревья побили десятки автомобилей.

Также очевидцы сообщают, что на улице Головковская, 15 дерево обрушило часть жилого дома. На место съехались спасатели и полиция. О жертвах и пострадавших информации не имеется.

Кроме того, в районе Черемушек старый тополь не выдержал напора стихии и упал на трубы отопления, проходящие на высоте около трех метров над землей.

Авария произошла на участке теплотрассы и теперь десятки домов в этом районе остались без отопления.

Местные жители говорят, что фонтан горячей воды достигал высоты четвертого этажа.

Напомним, что в связи с небывалым снегопадом, метелью, гололедом и сильным ветром на территории Одесской области объявлен третий уровень опасности - красный. Метеорологи прогнозируют, что в течение суток по области может выпасть от 30 до 40 см снега, скорость ветра усилится до 15-20 м/с.

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