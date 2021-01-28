В течении суток снегопад и ветер усилятся

В Одессе не прекращает снежная буря, а синоптики говорят об ухудшении погодных условий в течении дня

В связи с небывалым снегопадом, метелью, гололедом и сильным ветром на территории Одесской области объявлен третий уровень опасности - красный. Метеорологи прогнозируют, что в течение суток по области может выпасть от 30 до 40 см снега, скорость ветра усилится до 15-20 м/с.

28 января синоптики обещают сильную метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, гололед.

Кроме того, Служба автомобильных дорог Одесской области сообщила, что движение пассажирских автобусов и тяжеловесных транспортных средств запрещено на всех дорогах общего пользования государственного значения Одесской области.

По мимо прочего, запрещается движение автотранспортных средств всех категорий на дорогах:

• М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест), км 11 + 920 - км 308 + 000;

• М-16 Одесса - Кучурган (на г.Кишинев), км 0 +000 - км 58 + 682, км 58 + 925- км 59 + 123.

Движение перекрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильным снегом, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м/с, метелями, отсутствием видимости и температурой воздуха до -1 ° С.

Жителей призвали отказаться от поездок и без надобности не выходить на улицу, это может быть опасно для их жизни.

Напомним, что погода в Одессе резко изменится, появился новый прогноз: "снег и сильный ветер"

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