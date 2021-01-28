В Одессе жители района Черёмушки во время непогоды остались без отопления и—за аварии на теплотрассе
Так, 27 января огромный тополь, не выдержав напора стихии, упал на трубы отопления, проходящие на высоте около трех метров над землей (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца), пишет
ЧП произошло по адресу Ицхака Рабина, 35, в результате часть 15-го квартала осталась без теплоснабжения.
По словам местных жителей, из трубы рванул напор кипятка. После этого коммунальщики перекрыли отопление, но устранять аварию на место никто не приехал. Одесситы переживают, что вода в трубах может заледенеть и они полопаются.
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Еще одно происшествие случилось этой ночью в Одессе, о котором мы сообщали ранее.
Около половины первого ночи на улице Головковского по причине непогоды дерево упало на одноэтажный жилой дом и частично разрушило элемент угла здания на площади 6 кв. м.
Спасатели распилили дерево и убрали его.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, что
Как сообщала Politeka, зима вернется в Одессу: снег, метель и мороз, объявлено штормовое предупреждение
Также Politeka писала, стихия не на шутку разбушевалась в Одессе: появилось видео ЧП