Сложная погодная обстановка на дорогах в Одессе добавила работы травматологам

Так, за сутки в одесские больницы с травмами от падений на улице из-за снега и гололеда обратились 58 человек. Семерых даже пришлось госпитализировать. Такую информацию предоставил местный сайт «Думская», со ссылкой на информацию из мэрии.

Травматологи говорят, что преимущественно это ушибы мягких тканей, повреждения связочного аппарата суставов рук и ног, и закрытые переломы берцовых костей и лучевой кости

Также стало известно, что два местных жителя получили травмы при падении деревьев, из них один был доставлен в отделение нейрохирургии.

Напомним, что в связи с небывалым снегопадом, метелью, гололедом и сильным ветром на территории Одесской области объявлен третий уровень опасности - красный. Метеорологи прогнозируют, что в течение суток по области может выпасть от 30 до 40 см снега, скорость ветра усилится до 15-20 м/с.

Ранее мы сообщали, что в Одессе, по последним данным, упало уже 500 деревьев.

Кроме того, на улице Головковского дерево упало на одноэтажный дом, обрушив его угол. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что снежная буря не утихает в Одессе, объявлен красный уровень опасности: "днем ожидается..."

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