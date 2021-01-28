Сложная погодная обстановка на дорогах в Одессе добавила работы травматологам
Так, за сутки в одесские больницы с травмами от падений на улице из-за снега и гололеда обратились 58 человек. Семерых даже пришлось госпитализировать. Такую информацию предоставил местный сайт
Травматологи говорят, что преимущественно это ушибы мягких тканей, повреждения связочного аппарата суставов рук и ног, и закрытые переломы берцовых костей и лучевой кости
Также стало известно, что два местных жителя получили травмы при падении деревьев, из них один был доставлен в отделение нейрохирургии.
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Напомним, что в связи с небывалым снегопадом, метелью, гололедом и сильным ветром на территории Одесской области объявлен третий уровень опасности - красный. Метеорологи прогнозируют, что в течение суток по области может выпасть от 30 до 40 см снега, скорость ветра усилится до 15-20 м/с.
Ранее мы сообщали, что в Одессе, по последним данным, упало уже 500 деревьев.
Кроме того, на улице Головковского дерево упало на одноэтажный дом, обрушив его угол. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, что
Как сообщала Politeka, зима вернется в Одессу: снег, метель и мороз, объявлено штормовое предупреждение
Также Politeka писала, стихия не на шутку разбушевалась в Одессе: появилось видео ЧП