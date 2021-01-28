Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Одесса-Николаев
Там столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Авария произошла 28 декабря. По данным свидетелей случившегося, фуры столкнулись перед селом Нечаянное, возле поворота на населенный пункт Андреево-Зорино, что под Николаевом, однако не ясно, по какой причине произошло ДТП.
Как можно судить из обнародованных кадров, одна з кабин разбита в хлам, от нее практически ничего не осталось. Очевидцы говорят о пострадавших.
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На месте присутствовала полиция.
В тоже время официальной версии о ДТП пока не имеется.
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