Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Одесса-Николаев

Там столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Авария произошла 28 декабря. По данным свидетелей случившегося, фуры столкнулись перед селом Нечаянное, возле поворота на населенный пункт Андреево-Зорино, что под Николаевом, однако не ясно, по какой причине произошло ДТП.

Как можно судить из обнародованных кадров, одна з кабин разбита в хлам, от нее практически ничего не осталось. Очевидцы говорят о пострадавших.

На месте присутствовала полиция.

В тоже время официальной версии о ДТП пока не имеется.

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