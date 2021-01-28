В Одессе во время движения загорелся трамвай

Происшествие случилось 28 января на улице Преображенской. Об этом сообщают в Telegram-канале "Одесса-Инфо", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали очевидцы, вагон следовал по маршруту №12.

В какой-то момент во время движения произошло сильное задымление.

В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» уже отреагировали на инцидент, сообщив, что произошло задымление клемной коробки, которая находится под вагоном. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.



«Сейчас водитель ожидает следующего вагона, чтобы можно было отбуксировать трамвай в депо», — рассказали в «Одесгорэлектротрансе».



Ранее мы сообщали о масштабном дорожно-транспортном происшествие на трассе Одесса-Николаев. Там столкнулись два грузовых автомобиля.

Авария произошла 28 декабря. По данным свидетелей случившегося, фуры столкнулись перед селом Нечаянное, возле поворота на населенный пункт Андреево-Зорино, что под Николаевом., однако не ясно, по какой причине произошло ДТП.

Как можно судить из обнародованных кадров, одна из кабин разбита в хлам, от нее практически ничего не осталось. Очевидцы говорят о пострадавших.

На месте присутствовала полиция.

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