В Одесской области пожары забрали жизни людей
О происшествиях, в которых погибли хозяева жилых домов сообщает пресс-служба областного ГСЧС, передает Politeka.net
Так, первый пожар случился 28 января в Беляевке на крыше одного из частных домов.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит крыша жилого дома. Пожар локализован в 8:13 и в 09:55 ликвидировано на площади 50 м.кв. Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего хозяина. Причина пожара, смерти, анкетные данные - устанавливаются.
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От ДСНС привлекалась 1 единица пожарной техники и 4 человека личного состава.
Еще один пожар в этот же день зафиксировали в частном жилом одноэтажном доме в селе Новоселовка Любашевского района.
Боролись с огнем спасатели почти три часа, а площадь возгорания составила 140 квадратных метров. На пепелище было обнаружено тело 64-летнего владельца дома, причина трагедии на данный момент устанавливается.
Ранее мы сообщали о том, что в центре Одессы во время движения загорелся трамвай.
Происшествие случилось 28 января на улице Преображенской.
В вагоне по маршруту №12 во время движения случилось сильное задымление.
В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» рассказали, что произошло задымление клемной коробки, которая находится под вагоном. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, что
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