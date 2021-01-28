В Одесской области пожары забрали жизни людей

О происшествиях, в которых погибли хозяева жилых домов сообщает пресс-служба областного ГСЧС, передает Politeka.net

Так, первый пожар случился 28 января в Беляевке на крыше одного из частных домов.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит крыша жилого дома. Пожар локализован в 8:13 и в 09:55 ликвидировано на площади 50 м.кв. Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего хозяина. Причина пожара, смерти, анкетные данные - устанавливаются.

От ДСНС привлекалась 1 единица пожарной техники и 4 человека личного состава.

Еще один пожар в этот же день зафиксировали в частном жилом одноэтажном доме в селе Новоселовка Любашевского района.

Боролись с огнем спасатели почти три часа, а площадь возгорания составила 140 квадратных метров. На пепелище было обнаружено тело 64-летнего владельца дома, причина трагедии на данный момент устанавливается.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Одессы во время движения загорелся трамвай.

Происшествие случилось 28 января на улице Преображенской.

В вагоне по маршруту №12 во время движения случилось сильное задымление.

В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» рассказали, что произошло задымление клемной коробки, которая находится под вагоном. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.



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