Сотни людей оказались в плену из-за снегопада на автодорогах Одесской области

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба областного ГУНП (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

По состоянию на 12 часов дня 28 января, на дорогах региона полицейские освободили из снежных ловушек более трехсот транспортных средств, среди которых 51 грузовик, 27 автобусов, 3 «быстрые» и семисот человек были в них.

Операции по спасению людей продолжаются.

Правоохранители убедительно просят всех тех, кто еще не отправился в путь, воздержаться от поездок. Если же отложить дела не удается, с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий и избежания травматизма, просьба быть предельно внимательными за рулем и четко выполнять правила дорожного движения соблюдать безопасную скорость и дистанцию ​​и избегать опасных маневров. В случае необходимости сразу звоните на специальную полицейскую линию «102».

В тоже время в патрульной полиции сообщили, что сильный снегопад, ветер и гололед стали причиной временного ограничения движения на части трассы Одесса-Киев.

Речь идет о Ширяевском, Ивановском, Березовском и Лиманском районах - на этих участках трассы остановили движение и работает снегоуборочная техника.

Напомним, с 21:00 27 января запрещено движение большегрузных и маршрутных транспортных средств, а также легкового автотранспорта в направлениях автодорог М 15 Одесса - Рени и М 16 Одесса - Кучурган.

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