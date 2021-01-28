В Одесской области заболеваемость коронавирусом идет на спад

Так, за последнюю неделю демонстрируется стабильное снижение заболеваемости —средний показатель в регионе находится на уровне двух сотен, передает Politeka.net

Как сообщили на сайте СНБО, по состоянию на 28 января, в Одесской области зарегистрировано всего 171 новый случай коронавируса.

Общее число заболевших в регионе достигло 80787 человек. От последствий болезни за сутки скончались 5 пациентов. Больше всего новых диагнозов в области за сутки поставили в Одессе (61). Среди заболевших – 10 детей и 10 медработников.

Всего за время пандемии вирус унес жизни 1306 человек. Выздоровели 70830 жителей, 8651 болеют, у 82580 подозревают коронавирус.

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Так, за сутки в одесские больницы с травмами от падений на улице из-за снега и гололеда обратились 58 человек. Семерых даже пришлось госпитализировать.

Травматологи говорят, что преимущественно это ушибы мягких тканей, повреждения связочного аппарата суставов рук и ног, и закрытые переломы берцовых костей и лучевой кости

Также стало известно, что два местных жителя получили травмы при падении деревьев, из них один был доставлен в отделение нейрохирургии.

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