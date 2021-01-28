Сложные метеоусловия в Одессе парализовали движение общественного транспорта

Чтобы вывезти из депо первый троллейбус, его пришлось выталкивать вручную.

Местные жители успели заснять видео и распространить его по соцсетям, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, рано утром 28 января на проспекте Небесной Сотни первый троллейбус на маршрут выталкивали в ручном режиме. Для этого была задействована патрульная полиция, которая перекрыла участок движения для проезда общественного транспорта.

Как стало известно, на контактной сети за ночь местами появился толстый слой льда и это мешало контактам троллейбусов. Вероятно, первый запуск для сдирания льда нужно проводить в вручную.

Ранее мы сообщали, что самая настоящая снежная буря, которая вторые сутки бушует в Одессе, натворила много бед по всему городу

Больше всего от нее страдают деревья, которые покрылись льдом и не выдерживают нагрузки, однако, как оказалось, падают не только деревья, но и столбы, а также светофоры.

«Уже падают светофоры, столбы, фонари, некоторые улицы превратились в речки, , оборваны провода, люди сидят без света, на трассах застряли автобусы с детьми и фуры», - рассказалаи очевидцы.

По данным полиции, на дорогах региона они освободили из снежных ловушек более трехсот транспортных средств, среди которых 51 грузовик, 27 автобусов, 3 «быстрые» и семисот человек были в них.

Напомним, что снежная буря не утихает в Одессе, объявлен красный уровень опасности: "днем ожидается..."

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