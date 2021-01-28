Отважная одесситка устроила заплыв в штормящем море, несмотря на непогоду
Соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
«Настоящей горячей одесситке ни снег, ни дождь, ни холод не помеха✊️», - говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть заснеженный пляж и бушующее море, а также двух женщин. Одна из них разделась, побегала по пляжу, а потом забежала в холодное море и принялась купаться.
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Очевидцы, которые снимали происходящее на телефоны, были в восторге.
Ранее мы сообщали, что самая настоящая снежная буря, которая вторые сутки бушует в Одессе, натворила много бед по всему городу
Больше всего от нее страдают деревья, которые покрылись льдом и не выдерживают нагрузки, однако, как оказалось, падают не только деревья, но и столбы, а также светофоры.
«Уже падают светофоры, столбы, фонари, некоторые улицы превратились в речки, , оборваны провода, люди сидят без света, на трассах застряли автобусы с детьми и фуры», - рассказалаи очевидцы.
По данным полиции, на дорогах региона они освободили из снежных ловушек более трехсот транспортных средств, среди которых 51 грузовик, 27 автобусов, 3 «быстрые» и семисот человек были в них.
Напомним, что
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