Отважная одесситка устроила заплыв в штормящем море, несмотря на непогоду

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

«Настоящей горячей одесситке ни снег, ни дождь, ни холод не помеха✊️», - говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть заснеженный пляж и бушующее море, а также двух женщин. Одна из них разделась, побегала по пляжу, а потом забежала в холодное море и принялась купаться.

Очевидцы, которые снимали происходящее на телефоны, были в восторге.

Ранее мы сообщали, что самая настоящая снежная буря, которая вторые сутки бушует в Одессе, натворила много бед по всему городу

Больше всего от нее страдают деревья, которые покрылись льдом и не выдерживают нагрузки, однако, как оказалось, падают не только деревья, но и столбы, а также светофоры.

«Уже падают светофоры, столбы, фонари, некоторые улицы превратились в речки, , оборваны провода, люди сидят без света, на трассах застряли автобусы с детьми и фуры», - рассказалаи очевидцы.

По данным полиции, на дорогах региона они освободили из снежных ловушек более трехсот транспортных средств, среди которых 51 грузовик, 27 автобусов, 3 «быстрые» и семисот человек были в них.

Напомним, что снежная буря не утихает в Одессе, объявлен красный уровень опасности: "днем ожидается..."

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