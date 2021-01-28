Синоптики сообщили, чего ждать от погоды одесситам в пятницу 29 января
По данным Гидрометцентре Черного и Азовского морей, весь день в городе будет наблюдаться облачная погода, ночью будет идти снег. Днем синоптики прогнозируют небольшие осадки, передает Politeka.net
Налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер немного утихнет , будет дуть с юго-запада, 9-14 метров в секунду
Ночью похолодает, температура опустится до 2-4 °С мороза, а днем поднимется до 0-2 °С со знаком плюс.
Нужно отметить, что на дорогах города образуется гололед, а на деревьях налипнет мокрый снег.
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По Одесской области ситуация будет аналогичная. Весь день облачно
Ночью снег, местами метель. Днем местами небольшие осадки.
Налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 3-8 °C мороза, днем от 2 °C мороза до 3 °C тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков, 1-2 км.
Ранее мы сообщали, что сильный снегопад так засыпал трассу Киев-Одесса, что по ней не может двигаться спецтехника.
Осадки начались еще 27 января и не прекращаются до сих пор. В результате непогоды остановились грузовики, а из-за них и другой транспорт.
"Техника не может проехать, трассы перекрыты", - говорят очевидцы.
На помощь грузовикам выдвинулась спецтехника, однако и она застряла в нежных заносах.
«На Киевской трассе техника, которая ехала вытаскивать фуры – застряла», - отмечают водители.
Напомним, что
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Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии