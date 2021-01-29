Утро начинается не с кофе, а лопаты

В сети показали последствия снежной бури в Одесскойй области

Фотоснимки обнародовали журналисты местного издания 048.ua

Небывалый снегопад, который начался 27 января и закончился аж ночью 29 января принес немало проблем для жителей Одесчины: падали деревья, столбы и светофоры, заметало дороги, тротуары покрылись ледяной коркой, люди на автомобилях застревали в снежных капканах на дорогах, обрывались провода.

Синоптики сообщили, что в регионе выпало более чем месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию ухудшил сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

Но если в городе снег убирали коммунальные службы, то в селе двор сам себя не почистит и поэтому сегодня на всех подворьях частных домов Одесской области утро начиналось не с кофе, а с лопаты.

Как видно на предоставленных фото снега намело не то что по колено, а местами и по пояс. Животные по прятались в свои укрытия.

Как рассказали жители одесской Бессарабии в этом крае редко бывают такие снегопады, зачастую тут довольно теплые зимы.

«Еще недели две назад во дворах цвели розы, а теперь сугробы», - посетовали местные.

Напомним, что непогода бушует на Одесчине: на расчистку снега выведено тысячи людей

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших

Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии