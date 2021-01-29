В сети показали последствия снежной бури в Одесскойй области
Фотоснимки обнародовали журналисты местного издания
Небывалый снегопад, который начался 27 января и закончился аж ночью 29 января принес немало проблем для жителей Одесчины: падали деревья, столбы и светофоры, заметало дороги, тротуары покрылись ледяной коркой, люди на автомобилях застревали в снежных капканах на дорогах, обрывались провода.
Синоптики сообщили, что в регионе выпало более чем месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию ухудшил сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.
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Но если в городе снег убирали коммунальные службы, то в селе двор сам себя не почистит и поэтому сегодня на всех подворьях частных домов Одесской области утро начиналось не с кофе, а с лопаты.
Как видно на предоставленных фото снега намело не то что по колено, а местами и по пояс. Животные по прятались в свои укрытия.
Как рассказали жители одесской Бессарабии в этом крае редко бывают такие снегопады, зачастую тут довольно теплые зимы.
«Еще недели две назад во дворах цвели розы, а теперь сугробы», - посетовали местные.
Напомним, что непогода бушует на Одесчине: на расчистку снега выведено тысячи людей
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