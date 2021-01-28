Сильный снегопад, который накрыл Одесскую область, вывел на расчистку железной дороги порядка двух с половиной тысяч человек
Об этом сообщили в региональном филиале «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця» в Фейсбук, передает Politeka.net
По данным железнодорожников, за последние сутки на железнодорожных путях Одесского шоссе активировано почти 2,5 тысяч сотрудников.
Всего было задействовано 1 тыс. 221 осевой работник и 878 работника из других подразделений филиала.
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В связи с ухудшением метеорологических условий и продолжительностью осадков в регионе в филиале подготовили 21 единицу снегоочистительной техники, три из которых планируется активировать в текущие сутки.
Одесская железная дорога призвала пассажиров быть осторожными и осмотрительными на объектах железнодорожной инфраструктуры. Быть особенно внимательными на дороге и при пересечении путей на железнодорожных переездах.
До этого мы писали, что синоптики предупредили, чего ждать от погоды одесситам в пятницу 29 января.
По данным Гидрометцентре Черного и Азовского морей, весь день в городе будет наблюдаться облачная погода, ночью будет идти снег. Днем синоптики прогнозируют небольшие осадки.
Налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер немного утихнет , будет дуть с юго-запада, 9-14 метров в секунду
Ночью похолодает, температура опустится до 2-4 °С мороза, а днем поднимется до 0-2 °С со знаком плюс.
Нужно отметить, что на дорогах города образуется гололед, а на деревьях налипнет мокрый снег.
По Одесской области ситуация будет аналогичная. Весь день облачно
Ночью снег, местами метель. Днем местами небольшие осадки.
Налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 3-8 °C мороза, днем от 2 °C мороза до 3 °C тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков, 1-2 км.
Напомним, что
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