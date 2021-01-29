Жители Одесской области продолжают оставаться без электричества из-за непогоды, которая бушевало двое суток

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, без электроснабжения остались 131 населенный пункт в Одесской области, передает Politeka.net

Так, по состоянию на утро, 29 января, сработавшая автоматическая система защиты линии электропередач оставила без света 131 населенный пункт в Одесской области и два микрорайоны в самой Одессе.

Похожая ситуация наблюдается в Николаевской области, там без света остались 140 населенных пунктов.

Так, трассу открыли на двух участках и только для легкового транспорта: от "Двух Столбов" до Маяк и от села Монаши до Рени через Измаил. Грузовикам и пассажирским автобусам по-прежнему нельзя будет проехать.

Отметим, что про прогнозам метеорологов, весь день в пятницу, 29 января, небо над Одессой будет затянуто тучами. Возможны небольшие осадки, но продолжения снегопада синоптики не обещают.

Градусники покажут 0-2°С тепла. Налипание мокрого снега и гололедица продолжатся.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

На автодорогах области видимость 1-2 км.

Напомним, что непогода бушует на Одесчине: на расчистку снега выведено тысячи людей

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