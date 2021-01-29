На скользкой дороге в Одессе перевернулся автомобиль
Авария случилась около двух часов ночи на площади 10 Апреля. Об сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net
По информации инспекторов, водитель автомобиля Mitsubishi превысил допустимую скорость и не учел сложную дорожную обстановку в следствии чего автомобиль занесло и он перевернулся на крышу на обочине.
Водитель несерьёзно е пострадал и отделался только штрафом за нарушение правил дорожного движения.
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Правоохранители еще раз напомнили, целью недопущения дорожно-транспортных происшествий и избежания травматизма, просьба быть предельно внимательными за рулем и четко выполнять правила дорожного движения, соблюдать безопасную скорость и дистанцию и избегать опасных маневров. В случае необходимости сразу звоните на специальную полицейскую линию «102».
Ранее мы сообщали о масштабном дорожно-транспортном происшествие на трассе Одесса-Николаев. Там столкнулись два грузовых автомобиля.
Авария произошла 28 декабря. По данным свидетелей случившегося, фуры столкнулись перед селом Нечаянное, возле поворота на населенный пункт Андреево-Зорино, что под Николаевом., однако не ясно, по какой причине произошло ДТП.
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