На скользкой дороге в Одессе перевернулся автомобиль

Авария случилась около двух часов ночи на площади 10 Апреля. Об сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net

По информации инспекторов, водитель автомобиля Mitsubishi превысил допустимую скорость и не учел сложную дорожную обстановку в следствии чего автомобиль занесло и он перевернулся на крышу на обочине.

Водитель несерьёзно е пострадал и отделался только штрафом за нарушение правил дорожного движения.

Правоохранители еще раз напомнили, целью недопущения дорожно-транспортных происшествий и избежания травматизма, просьба быть предельно внимательными за рулем и четко выполнять правила дорожного движения, соблюдать безопасную скорость и дистанцию ​​и избегать опасных маневров. В случае необходимости сразу звоните на специальную полицейскую линию «102».

Ранее мы сообщали о масштабном дорожно-транспортном происшествие на трассе Одесса-Николаев. Там столкнулись два грузовых автомобиля.

Авария произошла 28 декабря. По данным свидетелей случившегося, фуры столкнулись перед селом Нечаянное, возле поворота на населенный пункт Андреево-Зорино, что под Николаевом., однако не ясно, по какой причине произошло ДТП.

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