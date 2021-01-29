Самолет из Египта не смог приземлиться в одесском аэропорту из-за снежной бури

Об этом пишет местный сайт « Думская ».

Пилоты воздушного судна авиакомпании SkyUp 30 минут кружили над аэропортом в надежде на улучшение погодных условий, а затем приняли решение лететь в столичный Борисполь.

Одна из пассажирок этого рейса, летевшего из Шарм-эль-шейха, записала небольшое видео и рассказала, что самолет сделал около 20-кругов на высоте 1000 метров.

«Мы ждем багаж и решение SkyUp о том, как нас будут доставлять в Одессу. По идее авиакомпания, которая забирала нас из Одессы, должна привезти обратно туда. Пока ничего еще не известно, сколько времени все займет тоже не ясно,

– говорит женщина.

По ее словам, некоторые пассажиры решили не ждать решения авиакомпании, а добираться домой самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что жители Одесской области продолжают оставаться без электричества из-за непогоды, которая бушевало двое суток.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, без электроснабжения остались 131 населенный пункт в Одесской области.

Так, по состоянию на утро, 29 января, сработавшая автоматическая система защиты линии электропередач оставила без света 131 населенный пункт в Одесской области и два микрорайоны в самой Одессе.

Напомним, что непогода бушует на Одесчине: на расчистку снега выведено тысячи людей

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