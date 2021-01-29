В Одессе продолжается деревопад на жилые дома
Так, массивный тополь, покрытый льдом, рухнул на 5-этажный дом на улице Среднефонтанской, 53/55. Дерево упало на здание и повисло на электрическом кабеле, который в любой момент мог порваться, передает Politeka.net
Кроме того, рано утром 29 января, когда ветер уже утих, не выдержал дополнительной нагрузки в виде льда и снега еще один огромный тополь и упал на 9-этажный дом. Деревопад зафиксировали на Люстдорфской дороге, 148.
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На кадрах видно, что ветки зацепили окна и балконы с первого по четвертые этажи. К месту происшествия приехали спасатели.
Ранее мы сообщали, что самая настоящая снежная буря, которая двое суток бушевала в Одессе, натворила много бед по всему городу.
Больше всего от нее пострадали деревья, которые покрылись льдом и не выдерживали нагрузки, однако, как оказалось, падали не только деревья, но и столбы, а также светофоры.
«Уже падают светофоры, столбы, фонари, некоторые улицы превратились в речки, , оборваны провода, люди сидят без света, на трассах застряли автобусы с детьми и фуры», - рассказали очевидцы.
На улице Головковская, 15 дерево обрушило часть жилого дома. На место съехались спасатели и полиция. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших
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