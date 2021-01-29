В Одессе случился ночной пожар в высотном доме на поселке Котовского, есть пострдавший

Как передает Politeka.net, о происшествии рассказали в пресс-службе областного ГСЧС (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, 28 января в 23:51 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании квартиры в 9-ти этажном жилом доме на проспекте Добровольского, 138. Там загорелось подсобное помещение на первом этаже, где проживал дворник.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество на площади 20 квадратных метров. В 00:17 пожар локализовали и в 00:19 ликвидировали.

Из горящего помещения спасли пострадавшего 40-летнего мужчину, его в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу № 10.

В тоже время из соседней квартиры на первом этаже спасена 13-летняя девочка, ей медицинская помощь не понадобилась.

В пресс-службе отметили, что 25 человек были эвакуировано с верхних этажей по лестничной клетке.

Причина пожара и ущерб - устанавливаются. От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 19 человек личного состава.

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