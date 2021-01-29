Около 600 грузовиков стоят в отстойнике

На дорогах в Одесской области продолжает ликвидация последствий непогоды

Как сообщили в пресс-службе областного ГСЧС, по причине непогоды на трассе Киев-Одесса образовалась 30-километровая пробка, передает Politeka.net

На указанной автодороге возле Любашевки круглосуточно работает зона отстоя для транспорта. В отстойниках собралось около 600 грузовиков. Руководство Любашевки и подразделения ГСЧС организовали для водителей горячее питание и чай.

В пресс-службе обратили внимание, что в Одесской области запрещено движение грузового транспорта на трассах государственного значения таких как Одесса-Рени и Одесса — Кучурган, а также на всех автодорогах местного значения.

В настоящее время работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Ранее мы сообщали, что жители Одесской области продолжают оставаться без электричества из-за удара непогоды.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, без электроснабжения остались 131 населенный пункт в Одесской области.

Так, по состоянию на утро, 29 января, сработавшая автоматическая система защиты линии электропередач оставила без света 131 населенный пункт в Одесской области и два микрорайоны в самой Одессе.

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