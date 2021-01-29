Сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области
Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.
По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.
В сети появилось несколько видео снежных заносов и как вытаскивают из ловушки рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
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Совместными усилиями инспекторов полиции и спасателей автобус с 18 пассажирами удалось вытащить из заноса.
В тоже время в "Укравтодоре" заверили, что расчистка дорог региона не останавливается. Для этого используется гусеничная техника ГСЧС.
"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.
Водителей в очередной раз призвали без крайней необходимости не отправляться в путь, а также неуклонно придерживаться правил дорожного движения.
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