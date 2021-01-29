В Одессе во время непогоды в пункт обогрева ворвалась малолетняя банда и устроила дебош
Хулиганы избили бездомных, а также принялись ломать имущество. Инцидент случился ночью на Куликовом поле. Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета в Facebook, передает Politeka.net
Волонтеры пункта обогрева вызвали сотрудников муниципальной стражи, которые оперативно отреагировали на нападение и помешали подросткам. Они попытались бежать, но их догнали.
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Он отметил, что полиция никак не отреагировала на инцидент, предложив приехать посреди ночи в отделение и написать заявление там, но волонтеры не могли оставить пункт.
Ранее мы сообщали, что самолет из Египта не смог приземлиться в одесском аэропорту из-за снежной бури.
Пилоты воздушного судна авиакомпании SkyUp 30 минут кружили над аэропортом в надежде на улучшение погодных условий, а затем приняли решение лететь в столичный Борисполь.
Одна из пассажирок этого рейса, летевшего из Шарм-эль-шейха, рассказала, что самолет сделал около 20-кругов на высоте 1000 метров.
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