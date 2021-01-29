В Одессе во время непогоды в пункт обогрева ворвалась малолетняя банда и устроила дебош

Хулиганы избили бездомных, а также принялись ломать имущество. Инцидент случился ночью на Куликовом поле. Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета в Facebook, передает Politeka.net

Волонтеры пункта обогрева вызвали сотрудников муниципальной стражи, которые оперативно отреагировали на нападение и помешали подросткам. Они попытались бежать, но их догнали.

Как рассказал глава организации "Новая жизнь" Федор Герасимов одесским СМИ , нападавших было четверо, у них был пистолет.

Он отметил, что полиция никак не отреагировала на инцидент, предложив приехать посреди ночи в отделение и написать заявление там, но волонтеры не могли оставить пункт.

Ранее мы сообщали, что самолет из Египта не смог приземлиться в одесском аэропорту из-за снежной бури.

Пилоты воздушного судна авиакомпании SkyUp 30 минут кружили над аэропортом в надежде на улучшение погодных условий, а затем приняли решение лететь в столичный Борисполь.

Одна из пассажирок этого рейса, летевшего из Шарм-эль-шейха, рассказала, что самолет сделал около 20-кругов на высоте 1000 метров.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших

Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии