В городе Черноморске Одесской области до смерти избили 88-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина умерла реанимационному отделении городской больницы, у нее была тяжелая открытая черепно-мозговая трамвае. Об этом местному сайту 04868.com сообщила знакомая погибшей.

Девушка рассказала, что телесные повреждения пенсионерке причинил её 50-летний сын, у которого имеется психическое расстройство.

Полиция уже открыло производство за умышленное тяжкое телесное повреждение, причинившее смерть потерпевшего.

Неадекватного мужчину поместили в психиатрическую лечебницу.

Однако далее девушка призналась, что пару лет назад этот же мужчина отправил на тот свет своего родного отца, но уголовное дело правоохранители решили не возбуждать, так как злоумышленник был признан неадекватным.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину.

Конфликт возник, когда 60-летняя женщина и ее муж гуляли по городу и увидели незнакомца, который играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным.

В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужчину правонарушительницы, после чего женщина вонзила ему в спину нож.

Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.

Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.

Также Politeka писала, что пенсионерка зарезала мужа в Одессе, внучка застала страшную картину: кадры с места трагедии