В Одессе продолжают ликвидировать последствия снежной бури

Как рассказали в горсовете, за последние двое суток сильнейший ветер повалил около 800 деревьев по всем районах Одессы а также выпала двухмесячная норма осадков, передает Politeka.net

Сейчас коммунальщики распиливают и убирают упавшие деревья и ветки, чистят дороги и тротуары от снега.

«Из-за непогоды мы имеем 400 обрывов сетей, из них 112 уже ликвидированы. Также было повалено 8 электроопор. На местах круглосуточно работает 10 аварийных бригад КП «Одесгорсвет», — сообщила директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

По данным чиновницы, в разных районах города работает 10 аварийных бригад КП «Горзелентрест», привлечено 22 единицы спецтехники, которую предоставили одесские предприятия.

В сложных погодных условиях на помощь городу пришли 250 военнослужащих – бойцы Нацгвардии, военные моряки, курсанты Военной академии и бойцы Одесского гарнизона. Они помогают коммунальщикам в уборке и вывозе снега, распиле и погрузке на самосвалы упавших деревьев и веток, расчистке тротуаров.

Ранее мы сообщали, в Одессе продолжается деревопад на жилые дома, несмотря на то, что ветер уже утих.

Так, массивный тополь, покрытый льдом, рухнул на 5-этажный дом на улице Среднефонтанской, 53/55. Дерево упало на здание и повисло на электрическом кабеле, который в любой момент мог порваться.

Кроме того, рано утром 29 января, когда ветер уже утих, не выдержал дополнительной нагрузки в виде льда и снега еще один огромный тополь и упал на 9-этажный дом. Деревопад зафиксировали на Люстдорфской дороге, 148.

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