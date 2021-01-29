Жители стали выезжать, но их ждал сюрприз

На трассе Одесса-Рени разрешили проезд легковым автомобилям, однако снег не убрали

Из-за это десятки водителей легковушек увязли в сугробах. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и показали видео в придачу, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В Укравтодоре заявили, что с 7 часов утра 29 января были сняты ограничения и восстановлено движение легковых транспортных средств по всей автодороге государственного значения М-15 Одесса – Рени.

Жители Измаиле и Арциза начали выезжать в сторону Одессы, однако в районе Николаевки-Новороссийской все движение остановилось из-за неубранного снега. Об этом рассказал житель Арциза Павел Колосов в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

В тоже время в "Укравтодоре" заверили, что расчистка дорог региона не останавливается. Для этого используется гусеничная техника ГСЧС.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП

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