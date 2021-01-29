После снега в Одессе пойдет дождь
Таков прогноз погоды синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей на выходные дни, передает Politeka.net
Так, в субботу, 30 января в Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Ночью и утром метеорологи прогнозируют туман, гололед и гололедицу.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Скандальный Остапчук отличился на вечеринке у Кухар, кадры звездных забав: «Все испортил!»
Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Василия Ланового: "Молитвы не помогли"
Пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются
Белокурый сын Потапа и Горовой удивил внешностью, гены отца берут свое: "Скоро всех перерастёт"
По Одесской области будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ночью и утром туман, гололед, гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м / с.
Температура ночью 2-7°С мороза, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, гололед.
В воскресенье, 31 января облачный день и пасмурный вечер придут в Одессе на смену ясному утру. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 11-16 градусов мороза, днем 7-12 градусов ниже нуля градусов.
Ранее мы сообщали, что жители Одесской области продолжали оставаться без электричества из-за удара непогоды.
По данным пресс-службы ГСЧС Украины, без электроснабжения остались 131 населенный пункт в Одесской области.
Так, по состоянию на утро, 29 января, сработавшая автоматическая система защиты линии электропередач оставила без света 131 населенный пункт в Одесской области и два микрорайоны в самой Одессе.
Напомним, что заледеневшие деревья падают на жилые дома по всей Одессе: видео
Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших
Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии