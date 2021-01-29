После снега в Одессе пойдет дождь

Таков прогноз погоды синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей на выходные дни, передает Politeka.net

Так, в субботу, 30 января в Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится.

Ночью и утром метеорологи прогнозируют туман, гололед и гололедицу.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем ​​5-7°С тепла.

По Одесской области будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь.

Ночью и утром туман, гололед, гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м / с.

Температура ночью 2-7°С мороза, днем ​​2-7°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, гололед.

В воскресенье, 31 января облачный день и пасмурный вечер придут в Одессе на смену ясному утру. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 11-16 градусов мороза, днем 7-12 градусов ниже нуля градусов.

Ранее мы сообщали, что жители Одесской области продолжали оставаться без электричества из-за удара непогоды.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, без электроснабжения остались 131 населенный пункт в Одесской области.

Так, по состоянию на утро, 29 января, сработавшая автоматическая система защиты линии электропередач оставила без света 131 населенный пункт в Одесской области и два микрорайоны в самой Одессе.

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