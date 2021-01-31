В одной из школ Одесской области нашли трупы людей

Страшная трагедия произошла в селе Красная Коса Белгород-Днестровского района, пишет местный сайт « Думская » со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Рано утром 30 января в помещении школьной котельной были обнаружены бездыханные тела двух местных жителей. Погибшие работали кочегарами. Одному из них было 44 года, второму 57 лет.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

По предварительной версии, они скончались от отравления угарным газом.

Сейчас в полиции проводят расследование и выясняют все причины, которые привели к трагическим последствиям.

Ранее мы уже сообщали, что в Одессе погибла семья из трех человек.

Так, на днях, в службу 102 обратились обеспокоенные соседи, они попросили правоохранителей проверить, всё ли в порядке, никто из членов семьи давно не выходил из дома.

Прибыв на место, сотрудниками следственно-оперативной группы был вызван слесарь, так как двери никто не открывал.

Полицейские обнаружили тела трех человек – мужчины 1974 года рождения и двух женщин 1978 и 1947 годов рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Также мы сообщали, что в Одесской области нашли тело убитой женщины.

Труп находился в воде и был обмотан веревкой и капроновой сеткой. На экспертизе выяснилось , что смерть человека наступила вследствие множества колото-резанных ранений.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.