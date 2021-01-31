В одной из школ Одесской области нашли трупы людей
Страшная трагедия произошла в селе Красная Коса Белгород-Днестровского района, пишет местный сайт «
Рано утром 30 января в помещении школьной котельной были обнаружены бездыханные тела двух местных жителей. Погибшие работали кочегарами. Одному из них было 44 года, второму 57 лет.
Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.
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По предварительной версии, они скончались от отравления угарным газом.
Сейчас в полиции проводят расследование и выясняют все причины, которые привели к трагическим последствиям.
Ранее мы уже сообщали, что в Одессе погибла семья из трех человек.
Так, на днях, в службу 102 обратились обеспокоенные соседи, они попросили правоохранителей проверить, всё ли в порядке, никто из членов семьи давно не выходил из дома.
Прибыв на место, сотрудниками следственно-оперативной группы был вызван слесарь, так как двери никто не открывал.
Полицейские обнаружили тела трех человек – мужчины 1974 года рождения и двух женщин 1978 и 1947 годов рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Также мы сообщали, что в Одесской области нашли тело убитой женщины.
Труп находился в воде и был обмотан веревкой и капроновой сеткой. На экспертизе выяснилось , что смерть человека наступила вследствие множества колото-резанных ранений.
Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.
Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.
Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.