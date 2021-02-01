В первую неделю февраля одесситов снова ожидают обильные осадки, сначала в виде дождя, а затем снега

Как сообщили метеорологи из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, новый циклон принесет штормовой ветер и потепление, однако ненадолго, впоследствии его вытеснит антициклон из Арктики. Ожидается резко похолодание и обильный снегопад, передает Politeka.net.

В понедельник 1 февраля в Одессе поднимется сильный ветер, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Порывы достигнут 15-25 метров в секунду. Волны на побережье будут достигать до 1,4 метра в высоту. Весь день в городе будет пасмурно. Дождь, который начался еще ночью закончится только к вечеру. Температура воздуха поднимется на 5 градусов тепла.

Кроме ветра в Одессе целый день будет идти дождь. Температура ночью держалась в районе 0-2 градусов тепла, днем будет 6-8тепла.

Следующие два дня в Одессе также будут облачными, однако без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем будет около 3-9 °С со знаком плюс.

В четверг и пятницу в городе будет облачно. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью похолодает до 1-3 °С тепла, днем температура поднимется около 3-7 °С выше нуля.

В субботу, 6 февраля, в Одессе резко похолодает. Будет облачно. Синоптики прогнозируют обильные осадки в виде снега, ветер будет умеренный. Температура ночью составит -5 градусов, днем не выше +1 градус.

В воскресенье, 7 февраля, на смену снегу придут осадки в виде дождя. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер. К вечеру ударят морозы, температура на градусниках покажет 5-6 градусов со знаком минус.

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