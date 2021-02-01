В первый день февраля одесские дороги сковали пробки
Фактически каждое утро в Одессе наблюдаются автомобильные пробки и заторы. Особенно это прослеживается утром, в понедельник.
Так, 1 февраля рано утром наибольшая загруженность была зафиксирована на Николаевской и Люстдорфской дорогах, в районе “Двух столбов”, Привоза, Пересыпского моста и площади Толбухина, передает Politeka.net.
Ситуация на дорогах показана на картах.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Осадчая и Горбунов разоткровенничались на "Голосі країни", Балан вернулся на проект: «Это будет разрыв»
Располневший Кошевой из "Квартал 95" ошеломил видом в гостях у Эллерта: "Вы смотрите, смотрите..."
Судья "Х-Фактора" Кондратюк разнес "Квартал 95" и "Дизель Шоу" за сделки с РФ: "Рыба гниет с головы"
Тайную жену Олега Винника показали в Сети, как она выглядит: "Разбили вы сердца всем женщинам 40+"
Отметим, что на сегодня синоптики огласили штормовое предупреждение из-за южного ветра, который усилится к обеду. Порывы достигнут 15-25 метров в секунду. Волны на побережье будут достигать до 1,4 метра в высоту.
Кроме ветра в Одессе целый день будет идти дождь. Температура ночью держалась в районе 0-2 градусов тепла, днем будет 6-8 тепла.
Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.
Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.
По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.
В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.
Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.
Как сообщала Politeka, снегопад вернется в Одессу, объявлено штормовое предупреждение: когда ждать погодного удара
Также Politeka писала, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.