В первый день февраля одесские дороги сковали пробки

Фактически каждое утро в Одессе наблюдаются автомобильные пробки и заторы. Особенно это прослеживается утром, в понедельник.

Так, 1 февраля рано утром наибольшая загруженность была зафиксирована на Николаевской и Люстдорфской дорогах, в районе “Двух столбов”, Привоза, Пересыпского моста и площади Толбухина, передает Politeka.net.

Ситуация на дорогах показана на картах.

Отметим, что на сегодня синоптики огласили штормовое предупреждение из-за южного ветра, который усилится к обеду. Порывы достигнут 15-25 метров в секунду. Волны на побережье будут достигать до 1,4 метра в высоту.

Кроме ветра в Одессе целый день будет идти дождь. Температура ночью держалась в районе 0-2 градусов тепла, днем будет 6-8 тепла.

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

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