В Одесской области конфликт между мужчинами перерос в стрельбу, есть потерпевшие
О происшествии сообщает местный сайт «
На выходных два жителя поселка Бородино, что в Болградском районе начали ссорится возле бара. После словесной перепалки 27-летний мужчина схватился за травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в грудь и пах своему оппоненту.
56-летний житель был госпитализирован в больницу с огнестрельными ранениями.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Еще один участник раскрыл лицо в шоу «Маска», Данилко схватился за голову: "Я вообще не ожидал!"
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Внезапно ушел из жизни музыкант культовой группы, его творчеством восхищались миллионы: "Оплакиваем потерю..."
Звезда "Женского квартала" раскрыла правду о Кравец и Кошевом, что остается за кулисами: "В нем очень много..."
В полиции на стрелка открыли уголовное производство по статье хулиганство с применением огнестрельного оружия. Меру пресечения ему решили не избирать.
Ранее мы уже сообщали, что в городе Измаиле Одесской области подростки затеяли стрельбу на детской площадке.
Всё началаось с того, что 15-летний мальчик приобрел в интернете пневматическое оружие, а затем передал его своему 14-летнему приятелю.
Оба подростка пришли на детскую площадку и один из них начал без причины цепляться к двум парням 13-ти и 14-ти лет, которые занимались спортом. Он выстрелил несколько раз из пневматического оружия и убежал вместе с товарищем.
Пострадавшие получили ранения от металлических шариков, которыми стрелял 14-летний преступник, в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались.
Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города.
Напомним, что в школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
Как сообщала Politeka, в Одессе человека примотали к столбу скотчем, подоспела полиция: видео с места
Также Politeka писала, дерзкий подросток промышляет в Одессе, видео: "Так заколядовал, что вместо «гостинца» унес..."