В Одесской области конфликт между мужчинами перерос в стрельбу, есть потерпевшие

О происшествии сообщает местный сайт « Думская ».

На выходных два жителя поселка Бородино, что в Болградском районе начали ссорится возле бара. После словесной перепалки 27-летний мужчина схватился за травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в грудь и пах своему оппоненту.

56-летний житель был госпитализирован в больницу с огнестрельными ранениями.

В полиции на стрелка открыли уголовное производство по статье хулиганство с применением огнестрельного оружия. Меру пресечения ему решили не избирать.

Ранее мы уже сообщали, что в городе Измаиле Одесской области подростки затеяли стрельбу на детской площадке.

Всё началаось с того, что 15-летний мальчик приобрел в интернете пневматическое оружие, а затем передал его своему 14-летнему приятелю.

Оба подростка пришли на детскую площадку и один из них начал без причины цепляться к двум парням 13-ти и 14-ти лет, которые занимались спортом. Он выстрелил несколько раз из пневматического оружия и убежал вместе с товарищем.

Пострадавшие получили ранения от металлических шариков, которыми стрелял 14-летний преступник, в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались.

Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города.

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