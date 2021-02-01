Жители Одесской области устроили самосуд над живодером, который искалечил собаку
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах "Одесса-Инфо" и "ХО", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Всё началаось с того, что 31 января в поселке Холодная Балка Одесской области мужчина решил забить до смерти свою собаку породы Хаски.
Об этом узнали местные жители и вызвали полицию, которая приехала, но никаких не отреагировала на инцидент.
Неравнодушные люди отобрали у неадеквата животное и доставили в тяжёлом состоянии в ветеринарную клинику. Собаку пришлось ввести в искусственную кому. У нее проломлен череп и перелом челюсти.
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Местные утверждают, что этот мужчина не впервые издевается над животными и убивает их. Шокированные его поведением люди решили наказать любителя поиздеваться над животными и опубликовали в социальных сетях его имя и адрес проживания.
Через некоторое время к изуверу нагрянули десятки людей, которые устроили самосуд над ним. Они избили живодера мертвой курицей и потребовали его извиниться.
На место снова приехали сотрудники полиции, которые вступились за живодера и увезли его в отделение полиции.
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