Жители Одесской области устроили самосуд над живодером, который искалечил собаку

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах "Одесса-Инфо" и "ХО", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Всё началаось с того, что 31 января в поселке Холодная Балка Одесской области мужчина решил забить до смерти свою собаку породы Хаски.

Об этом узнали местные жители и вызвали полицию, которая приехала, но никаких не отреагировала на инцидент.

Неравнодушные люди отобрали у неадеквата животное и доставили в тяжёлом состоянии в ветеринарную клинику. Собаку пришлось ввести в искусственную кому. У нее проломлен череп и перелом челюсти.

Местные утверждают, что этот мужчина не впервые издевается над животными и убивает их. Шокированные его поведением люди решили наказать любителя поиздеваться над животными и опубликовали в социальных сетях его имя и адрес проживания.

Через некоторое время к изуверу нагрянули десятки людей, которые устроили самосуд над ним. Они избили живодера мертвой курицей и потребовали его извиниться.

На место снова приехали сотрудники полиции, которые вступились за живодера и увезли его в отделение полиции.

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