Очевидцы говорят, что у детишек был пистолет

В сети показали видео, как малолетки ворвались в пункт обогрева на куликовом поле и устроили дебош

Кадры обнародовал на своей странице в Фейсбук основатель Христианской миссии "Новая жизнь" Федор Герасимов, передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Напомним, что на прошлой неделе во время зимних холодов и снегопада четверо подростков с пистолетом напали на пункт обогрева и побили некоторых бездомных людей, которые там находили. Хулиганы также поломали имущество.

Волонтеры пункта обогрева вызвали сотрудников муниципальной стражи, которые оперативно отреагировали на нападение и помешали дебоширам. Они попытались бежать, но их догнали.

На видео можно увидеть дерзкое поведение подростков. На глазах у полицейских они выбивали из рук телефон, угрожали волонтерам и стражам порядка связями с генералом контр-разведки Украины.

«Вам дано разрешение снимать меня? Я вас засужу. Я сейчас наберу генерала контр-разведки Украины и он с вами пообщается», - говорят подростки.

Одесситы в соцсетях уже отреагировали на увиденное, Вот что они пишут в комментариях.

«На передовую мальчиков и пусть там вызывают контрразведку», «Скоты малолетние , а если бы на других нарвались , то они бы так не разговаривали»,

«Самое ужасное что таких детей всё больше, боишься сделать замечание если творят беспредел т.к. не знаешь в какой бок нож тебе воткнут. Борзота зашкаливает. Печаль»,

«Такие борзые, обычно потом плачут крокодильими слезами, уже находясь на скамье подсудимых...»,

«Оно же под чем-то, он непьян, сразу поймали вызывать родителей и полицию. У них первая отмазка я ни я и хата немоя. Таких надо пресекать на месте ,я человек вообще то Добрый но их надо воспитать»,

«Это шпана, а не дети, бандиты, я уверена, что это не единственное их нападение на людей, и если не принимать меры, будет продолжатся снова», - пишут в сети.

Напомним, что в школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности

Как сообщала Politeka, в Одессе человека примотали к столбу скотчем, подоспела полиция: видео с места

Также Politeka писала, жители Одесской области поймали и устроили самосуд над живодером: кадры наказания