В сети показали видео, как малолетки ворвались в пункт обогрева на куликовом поле и устроили дебош
Кадры обнародовал на своей странице в Фейсбук основатель Христианской миссии "Новая жизнь" Федор Герасимов, передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Напомним, что на прошлой неделе во время зимних холодов и снегопада четверо подростков с пистолетом напали на пункт обогрева и побили некоторых бездомных людей, которые там находили. Хулиганы также поломали имущество.
Волонтеры пункта обогрева вызвали сотрудников муниципальной стражи, которые оперативно отреагировали на нападение и помешали дебоширам. Они попытались бежать, но их догнали.
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На видео можно увидеть дерзкое поведение подростков. На глазах у полицейских они выбивали из рук телефон, угрожали волонтерам и стражам порядка связями с генералом контр-разведки Украины.
«Вам дано разрешение снимать меня? Я вас засужу. Я сейчас наберу генерала контр-разведки Украины и он с вами пообщается», - говорят подростки.
Одесситы в соцсетях уже отреагировали на увиденное, Вот что они пишут в комментариях.
«На передовую мальчиков и пусть там вызывают контрразведку», «Скоты малолетние , а если бы на других нарвались , то они бы так не разговаривали»,
«Самое ужасное что таких детей всё больше, боишься сделать замечание если творят беспредел т.к. не знаешь в какой бок нож тебе воткнут. Борзота зашкаливает. Печаль»,
«Такие борзые, обычно потом плачут крокодильими слезами, уже находясь на скамье подсудимых...»,
«Оно же под чем-то, он непьян, сразу поймали вызывать родителей и полицию. У них первая отмазка я ни я и хата немоя. Таких надо пресекать на месте ,я человек вообще то Добрый но их надо воспитать»,
«Это шпана, а не дети, бандиты, я уверена, что это не единственное их нападение на людей, и если не принимать меры, будет продолжатся снова», - пишут в сети.
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