Этот уже действительно последний?

В Одессе активисты отыскали еще один памятник Владимиру Ленину

О находке сообщили представители проекта «Декоммунизация. Украина», которые собственными силами занимаются демонтажем монументов в украинских регионах.

И как выяснилось, не все памятники вождю пролетариата декоммунизировали патриоты. В этот раз найдена скульптура маленькому Володе, передает Politeka.net.

Она находится в оздоровительном центре "Юный судоремонтник" на улице Констанди, 4.

Общественники уже написали обращение на правительственную горячую линию с требование снести памятник. Также они обратились в Украинский институт национальной памяти, чтобы принять решение о демонтаже Ленина в другое место. Проблему планируют решить до весны этого года.

Ранее мы сообщали, в Одесской области демонтировали один из самых стойких памятников Владимиру Ленину.

Речь идет о монументе советскому вождю в селе Калчева Болградского района Одесской области. Он был наконец-таки демонтирован 21 января.

Спустя неделю активисты сообщили, что в Одесской области ликвидировали, как думали ранее, последний памятник Ленину в селе Старые Трояны Измаильского района.

Напомним, закон о деккомунизации был принят 21 мая 2015 года. Коммунизм приравняли к нацизму и было принято решение рассекретить архивы КГБ, переименовать населенные пункты, отдать должное ветеранам повстанческой и народной армии, а также убрать коммунистических идолов из городов и поселков.

Напомним, что известной скульптуре в центре Одессы отбили пикантную часть тела: кадры происходящего

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