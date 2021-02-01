Уже закрыто четыре класса

После непогоды, которая бушевала на прошлой неделе, одесские школьники снова вернулись за парты, однако не все

По состоянию на 1 февраля, из-за заболеваемости на ОРВИ и коронавирус на карантин были закрыты по одному классу в четырех школах. Об этом в ходе дистанцинного заседания оперативного штаба в мэрии сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net

Кроме того, как отметила чиновница, из-за вирусных инфекций пришлось закрыть четыре группы в детских садах.

«Все учебные учреждения обеспечены необходимыми средствами защиты. Сегодня в школы также завезли дополнительные 45 термометров от Общества Красного Креста. Термометры отправили в школы, где обучается более тысячи детей, для ускоренной процедуры термометрии», – рассказала Елена Буйневич.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области из-за непогоды полностью остаются обесточенными свыше десяти населенных пунктов.

По состоянию на 1 февраля в регионе без электричества прибывают 14 населенных пунктов.

Из-за сильнейшего ветра, мокрого снега и дождя населенные пункты были обесточены в Лиманском районе. Там сработали системы защиты линий электропередач.

Кроме того, без света остаются 75 частных жилых домов в различных населенных пунктах Белгород-Днестровского района и 14 жилых домов в частном секторе в городе Одессе.

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