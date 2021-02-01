В Одесской области разыскивают бесследно пропавшую 13-летнюю девочку

Как передает Politeka.net, такая информация появилась на региональном сайте Нацполиции.

Так, полицейские просят помощи в поисках жительницы Балты Марии Бараличук, 2007 года рождения Девочка вышла из дома в 2 часа дня 31 января и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые.

В день исчезновения была одета в красную куртку, синие спортивные брюки, белую шапку и синие ботинки.

В полиции призвали, с любой информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефонам: (04866)22802, (066)8198526, (050)5542020 или 102.



Ранее мы сообщали, что после непогоды, которая бушевала на прошлой неделе, одесские школьники снова вернулись за парты, однако не все.

По состоянию на 1 февраля, из-за заболеваемости на ОРВИ и коронавирус на карантин были закрыты по одному классу в четырех школах.

Также стало известно, что из-за вирусных инфекций пришлось закрыть четыре группы в детских садах.

Напомним, что неадекват открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области

Как сообщала Politeka, в Одессе подростки напали на пункт обогрева и принялись угрожать генералом: видео разборок

Также Politeka писала, дерзкий подросток промышляет в Одессе, видео: "Так заколядовал, что вместо «гостинца» унес..."