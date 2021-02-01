Непогода привела к ограничениям работы морских портов в Одесской области
Так, из-за дождя, шквального ветра и волн полностью приостановлена перевалка зерна в пяти портах региона - Одессы, Южного, Черноморска, Измаила и Рени.
В Администрации морских портов Украины сообщили, что ограничения введены до улучшения погодных условий, передает Politeka.net.
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Отметим, что в ГСЧС даже объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать в течении суток.
По прогнозам синоптиков, сегодня порывы южного ветра будут достигать 15-25 метров в секунду. Волны на побережье будут достигать до 1,4 метра в высоту.
Кроме ветра в Одессе целый день будет идти дождь. Температура ночью держалась в районе 0-2 градусов тепла, днем будет 6-8 тепла.
Следующие два дня в Одессе также будут облачными, однако без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем будет около 3-9 °С со знаком плюс.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области из-за непогоды полностью остаются обесточенными свыше десяти населенных пунктов.
По состоянию на 1 февраля в регионе без электричества прибывают 14 населенных пунктов.
Из-за сильнейшего ветра, мокрого снега и дождя населенные пункты были обесточены в Лиманском районе. Там сработали системы защиты линий электропередач.
Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.
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