В Одессе мужчина жестоко расправился с супругой и пытался обмануть полицейских

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в квартире на Дальницкой, передает Politeka.net

В полицию позвонил мужчина и заявил о смерти своей жены. Он рассказал, что женщина якобы «сама упала». При этом сам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 50-летней женщины с множественными телесными повреждениями лица, гематомами нижних и верхних конечностей, а также туловища. При более детальном осмотре эксперты обнаружили и ножевое ранение в область спины.

Одесситу сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Его поместили в СИЗО. За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, мужчине может грозить от семи до десяти лет заключения.

Ранее мы сообщали, что в одной из школ Одесской области нашли трупы людей. Трагедия произошла в селе Красная Коса Белгород-Днестровского район.

Рано утром 30 января в помещении школьной котельной были обнаружены бездыханные тела двух местных жителей. Погибшие работали кочегарами. Одному из них было 44 года, второму 57 лет. Они отравились угарным газом.

Тажке мы писали, что в Одесской области нашли тело убитой женщины.

Труп находился в воде и был обмотан веревкой и капроновой сеткой. На экспертизе выяснилось , что смерть человека наступила вследствие множества колото-резанных ранений.

Позже сообщили в полиции области, к убийству женщины причастен 43-летний знакомый.

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