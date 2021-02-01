В Одессе мужчина жестоко расправился с супругой и пытался обмануть полицейских
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в квартире на Дальницкой, передает Politeka.net
В полицию позвонил мужчина и заявил о смерти своей жены. Он рассказал, что женщина якобы «сама упала». При этом сам он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 50-летней женщины с множественными телесными повреждениями лица, гематомами нижних и верхних конечностей, а также туловища. При более детальном осмотре эксперты обнаружили и ножевое ранение в область спины.
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Одесситу сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Его поместили в СИЗО. За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, мужчине может грозить от семи до десяти лет заключения.
Ранее мы сообщали, что в одной из школ Одесской области нашли трупы людей. Трагедия произошла в селе Красная Коса Белгород-Днестровского район.
Рано утром 30 января в помещении школьной котельной были обнаружены бездыханные тела двух местных жителей. Погибшие работали кочегарами. Одному из них было 44 года, второму 57 лет. Они отравились угарным газом.
Тажке мы писали, что в Одесской области нашли тело убитой женщины.
Труп находился в воде и был обмотан веревкой и капроновой сеткой. На экспертизе выяснилось , что смерть человека наступила вследствие множества колото-резанных ранений.
Позже сообщили в полиции области, к убийству женщины причастен 43-летний знакомый.
Напомним, что неадекват открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области
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