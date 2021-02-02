Почти на целый год закроют движение для грузового транспорта на одном из одесских мостов

Речь идет об Ивановском мосте.

Так, с 1 февраля запрещено движение для грузовиков по указанному мосту по причине неудовлетворительного эксплуатационного состояния. Об этом говорится в распоряжении горсовета, сообщает пресс-служба одесской мэрии, передает Politeka.net

Объезжать мост водителям фур придется как минимум до декабря.

Так, с 30 января в Одессе перекроют движение по улице Водопроводной около Старосенной площади. Это связано со вторым этапом реконструкции Новощепного Ряда.

К слову, сейчас мост имеет множество трещин в несущих бетонных узлах и даже дыры в пешеходной части. Одессиыт не раз выкладывали фотоснимки плохого состояния моста.

Известно, что в январе мэрия выделила 9 млн гривен на разработку документации по реконструкции моста. Ивановский путепровод построили в 1967 году и ни разу не проводили капремонт. Максимум что делали – меняли дорожное покрытие.

До этого мы сообщали, что с 30 января в Одессе перекрыли движение по улице Водопроводной около Старосенной площади. Это связано со вторым этапом реконструкции Новощепного Ряда.

Из-за ремонтных работ вносятся временные изменения в схемы движения автобусных маршрутов общего пользования.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.